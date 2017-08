Incendio in un'azienda di smaltimento rifiuti a Vidor: vigili del fuoco al lavoro

VIDOR Un'altissima nube di fumo è comparsa all'orizzonte nei pressi della zona industriale di Vidor, nella tarda mattinata di venerdì 18 agosto. Ad andare in fiamme, poco dopo l'ora di pranzo, è stata l'azienda per lo smaltimento di rifiuti speciali Vidori servizi ambientali.

Moltissime le segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati per l'altissima nube di fumo nero che si è innalzata dal capannone lungo oltre un centinaio di metri. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco. Lo stabilimento, situato in via Paludetti, era infatti in funzione al momento dello scoppio dell'incendio e diversi dipendenti si trovavano all'interno della struttura. Vastissima l'area del rogo che ha richiesto l'intervento di alcune squadre di soccorritori anche da fuori provincia. Ancora sconosciute, per il momento, le cause che hanno dato vita al rogo. I soccorritori stanno lavorando sul posto già da diverse ore. Il comune di Vidor e le amministrazioni comunali dei paesi limitrofi, per il momento, invitano tutti i residenti a restare chiusi in casa con le finestre chiuse, ritirando i panni stesi all'aria aperta. Nelle prossime ore l'Arpav, presente sul posto insieme al prime cittadino di Vidor Albino Cordiali, renderà noti i risultati delle analisi sulla qualità dell'aria e sulla possibile pericolosità della nube di fumo sprigionatasi dal capannone. Soccorritori e autorità chiedono a tutti la massima prudenza.

