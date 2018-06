Fumo e fiamme in un appartamento del centro: sul posto i vigili del fuoco

TREVISO Attimi di grande apprensione in centro a Treviso nel tardo pomeriggio di domenica 10 giugno. Poco dopo le ore 19, in Riviera Garibaldi cuore della zona universitaria, un principio d'incendio è divampato in un appartamento situato al terzo piano nello stabile dell'Umanesimo Latino.

Stando alle prime testimonianze dei soccorritori intervenuti sul posto, le fiamme sarebbero partite da un divano che avrebbe preso fuoco per ragioni ancora da chiarire. Provvidenziale la chiamata ai vigili del fuoco di Treviso, intervenuti sul posto con due mezzi per mettere in sicurezza l'area. Raggiunte le finestre dell'appartamento con un'autoscala, i soccorritori si sono introdotti nell'edificio e hanno provveduto a spegnere le fiamme. Nel frattempo, un numeroso gruppo di curiosi e passanti si è subito radunato intorno al luogo dell'incendio che non sembra aver causato gravi danni alla struttura dell'edificio. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta, ma le operazioni di messa in sicurezza hanno comunque richiesto diverse ore prima di essere portate a termine.