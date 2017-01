Revine Lago: vigili del fuoco al lavoro per un incendio divampato in un canneto

REVINE LAGO Domenica molto impegnativa per i vigili del fuoco di Vittorio Veneto che dopo essere stati impegnati in una decina di interventi per problemi di rottura tubature e rubinetti dovuti al gelo delle scorse ore, nel tardo pomeriggio di domenica si sono trovati a Revine Lago per domare un incendio scoppiato in un canneto.

A causa della siccità che ha caratterizzato questi ultimi giorni, una vasta area di sterpaglie è andata in fiamme, senza però causare feriti o problemi ad abitazioni limitrofe. Nel giro di alcuni minuti i pompieri hanno spento l'incendio anche se l'oscurità ha reso leggermente più complicate le operazioni dei soccorritori. E' l'ennesimo intervento causato dalla mancanza di precipitazioni sul nostro territorio. Poche ore prima, a Villorba, un mozzicone di sigaretta aveva danneggiato il cancello di una residenza sulla Pontebbana.