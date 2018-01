Schianto all'alba: auto contro moto, due feriti

TREVISO Schianto questa mattina prima dell'alba a Treviso. Un incidente stradale ha visto coinvolte un'auto e una moto, verso le 7 di questa mattina, 3 gennaio. Lo scontro, dalle dinamiche ancora da accertare, è avvenuto all'incrocio tra via Ciardi e viale Brigata Marche. Due i feriti, fortunatamente in modo lieve, trasportati dal Suem118 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per le opportune cure mediche.