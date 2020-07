Si schianta con la bici in discesa e perde conoscenza: 15enne finisce in ospedale

Momenti di paura a Pianezze, domenica in tarda mattinata, per l'improvvisa caduta in bicicletta di un 15enne di Borgoricco (PD). B.D., queste le iniziali del giovane, era infatti in sella alla sua mountain-bike quando, lungo la discesa della strada che porta a malga Mariech, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato rovinosamente a terra. L'impatto è stato molto violento e il ragazzo ha subito perso conoscenza, tanto che è stato subito allertato l'elisoccorso che in breve è giunto sul posto pensando ad un trasporto d'urgenza. Fortunatamente, però, il 15enne ha poco dopo ripreso conoscenza e, dopo esser stato stabilizzato sul posto, è stato portato in ambulanza all'ospedale di Montebelluna per tutte le cure del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.