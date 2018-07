Cade con la bicicletta durante un allenamento in Trentino: gravissimo un 15enne trevigiano

ASOLO Dramma sfiorato domenica mattina in Trentino per un giovanissimo ciclista dell'asolano, tesserato per la ArDh6 Rossano di Rossano Veneto (VI), caduto violentemente durante un allenamento con la squadra presso il circuito di Daolasa di Commezzadura. Il 15enne infatti, nei pressi di un tratto sterrato in discesa culminante in un salto, ha improvvisamente perso il controllo della sua mountain-bike andando a schiantarsi rovinosamente a terra procurandosi una frattura ad una clavicola ed una pericolosa emorragia cerebrale. Come riporta però "la Tribuna", il ragazzo è stato fortunatamente soccorso in brevissimo tempo e trasportato poi in elisoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento dove si trova ora intubato e in coma farmacologico per riprendersi dai traumi subiti in attesa che l'emorragia si riassorba senza dover forzatamente sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico. Inoltre, nonostante le ferite riportate, il giovane non è comunque in pericolo di vita, anche se la caduta è stata molto violenta.