Schianto al Baston, Alice lascia l'ospedale e torna a casa nel giorno del suo compleanno

PONZANO VENETO Lei è Alice Zanatta. Oggi ha compiuto tre anni. Ma per papà Christian e mamma Marta oggi, sabato 9 giugno, non è solo il terzo compleanno della loro figlia ma è anche il ritorno a casa del loro piccolo angelo dopo nove giorni di ospedale. Nove giorni da quel terribile schianto lungo la postumia, a Ponzano Veneto, dove nonna Natalia Frare ha perso la vita. In quell'auto, quella sera c'era anche la piccola Alice, trasportata d'urgenza in rianimazione al Ca' Foncello.

Nove giorni di apprensione per Chiristian, Marta e per tutta la famiglia, appesa agli esiti dei medici del nosocomio trevigiano. "Una risonanza conferma il trauma cranico che si sta però lentamente riassorbendo. Oggi ha camminato per mano...un po' insicura, ma gioiosa. La nostra piccola guerriera non si arrende" - scriveva sui social papà Christian solo qualche giorno fa. Così oggi questa piccola grande guerriera, nel giorno del suo compleanno, è tornata a casa, nel suo letto. Tre candeline e un abbraccio del nonno Dino, che ritrova un momento di felicità.

"Anche secondo il parere per così dire poco scientifico dei medici è stato un miracolo. - aveva dichiarato Christian Zanatta ai nostri microfoni - Questa festa è per Alice ma anche in ricordo della sua povera Nonna, che purtroppo vogliamo pensare si sia sacrificata per lei in quel momento". Un incrocio "maledetto" quello all'altezza del Baston lungo la postumia romana: "Spero tanto che la Provincia, - continua Papà Christian, già presidente del Comitato Zona Nord di Ponzano - mossa a compassione o in uno slancio di generosità, contatti noi del Comitato, me e l'amministrazione locale, intorno ad un tavolo per discutere una soluzione immediata. Se c'è la volontà politica, s'intende".