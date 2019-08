Precipita con il deltaplano: pilota 28enne ricoverato in ospedale

Un pomeriggio di festa nei cieli del Monte Grappa godendosi il panorama della pianura trevigiana, ha avuto conseguenze a dir poco disastrose per un pilota di parapendio precipitato con la sua vela poco dopo le ore 14 di venerdì 16 agosto.

L'incidente è avvenuto nel Comune di Borso del Grappa. Il pilota 28enne si era da poco alzato in volo quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, il suo parapendio ha iniziato a perdere quota andandosi a schiantare al suolo. L'impatto è stato molto violento dal momento che la vela è piombata a terra da un'altezza considerevole. I testimoni che hanno assistito alla scena hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Leone del Suem 118 che, dopo aver prestato le prime cure al ragazzo, lo ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello a Treviso. Le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.