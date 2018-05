Incidente sul lavoro in una falegnameria, grave titolare 67enne

BORSO DEL GRAPPA Incidente sul lavoro questo pomeriggio verso le 15 a Sant'Eulalia di Borso del Grappa. L'incidente è avvenuto in una falegnameria in via Crosera 5. Il titolare dell'azienda è rimasto schiacciato dalla caduta di alcuni pannelli in legno. Tempestivo l'intervento del suem118 e dei vigili del fuoco che con l'aiuto di un muletto hanno sollevato il carico, che è costato all'uomo un trauma da schiacciamento e una frattura esposta della gamba. L'uomo, I. (nome) D. Z. (cognome), 67enne, è stato trasportato in gravi condizioni (codice tre) in elisoccorso all'ospedale di Treviso. Sul posto sono intervenuti oltre ad un'ambulanza e automedica da Crespano anche una squadra dei vigili del fuoco di Bassano e i volontari di Asolo.