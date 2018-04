Cade da impalcatura di dieci metri, operaio gravissimo

CONEGLIANO Incidente sul lavoro questo pomeriggio, verso le 15, a Conegliano. Un operaio installatore di condizionatori, classe 1988, T.M., è rimasto ferito sul lavoro cadendo da un'impalcatura alta dieci metri, dove stava lavorando in un cantiere in via Redipuglia durannte l'installazione. Le condizioni del 30enne sarebbero gravissime ed è stato necessario il trasferimento in ospedale in elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dello Spisal, oltre ad un'ambulanza e un'automedica del Suem118.