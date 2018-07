Donna schiacciata dal trattore giù per il pendio, è grave

FONTE Incidente sul lavoro in un'azienda agricola di Onè di Fonte in via San Nicolò. Una donna S.L. rumena 62enne stava collegando al trattore il carretto-rimorchio quando qualcosa è andato storto ed è stata trascinata giù per il pendio. Il mezzo agricolo l'ha così travolta ferendola gravemente. La donna che ha riportato diversi traumi ora è in prognosi riservata. Sul posto oltre al Suem118 anche i tecnici dello Spisal, i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelfranco.La donna è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Treviso in gravi condizioni.