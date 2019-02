Rimane schiacciato da una pressa in azienda: gravissimo un giovane operaio 23enne

Stava lavorando alla creazione di alcuni zoccoli per mobilia quando, a fine turno, è rimasto improvvisamente schiacciato da una pressa pressa per il confezionamento di componenti da cucina. La vittima di questo terribile incidente sul lavoro è un giovane operaio 23enne di Nervesa della Battaglia. Il fatto è avvenuto venerdì sera intorno alle 21.30 all'interno dell'azienda Volpato di Spresiano, sita in via Luigi Galvani, specializzata nella produzione di componenti per l’industria del mobile. Il giovane ha riportato un grave schiacciamento toracico tanto che i colleghi, subito intervenuti in suo soccorso, hanno dovuto persino praticargli il massaggio cardiaco per poi lasciarlo alle cure del Suem 118 che lo ha successivamente trasportato in condizioni critiche all’ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto rianimazione. Sul posto per gli accertamenti sono infine giunti gli ispettori dello SPISAL dell'Ulss 2 e i carabinieri di Spresiano. Il macchinario aziendale sarà invece posto sotto sequestro per fare chiarezza su quanto accaduto.