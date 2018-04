Cade con la mountain bike, sulle colline di Collalto arriva l'elisoccorso

SUSEGANA Stava pedalando sulle colline di Collalto di Susegana con la sua mountain bike, quando improvvisamente è caduto a terra su una strada sterrata rimanendo ferito. Un uomo, G.A. 47enne di San Vendemiano, è stato così soccorso da un'automedica e da un'ambulanza del Suem118. Poi l'arrivo dell'elisoccorso che ha trasportato il ciclista all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per le opportune cure mediche. Fortunatamente, l'uomo non è in gravi condizioni.