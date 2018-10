Schianto mortale a Onigo, la Procura dispone accertamenti

Saranno gli accertamenti disposti dalla Procura, che nelle prossime ore nominerà un proprio consulente per effettuare la perizia, a determinare la dinamica del tremendo incidente che ieri è costato la vita al 72enne Lucio Toniello e alla moglie 70enne Irma Shweiger. I due anziani sono rimasti tragicamente coinvolti in uno schianto a bordo della loro Audi 4 avvenuto a Pederobba lungo un rettilineo della Statale Feltrina, a due chilometri dallo svincolo di Onigo.

Erano le 18,30 quando la vettura della coppia, molto conosciuta a Vittorio Veneto pur essendo originaria del Cadore, è andata a sbattere contro una Volkswagen Passat con a bordo una famiglia di quattro persone, marito moglie e i loro due figli, una bambina di 10 anni e un bambino di 6, che nell'incidente non hanno fortunatamente riportato gravi conseguenze. Secondo la prima ricostruzione a causare la collisione potrebbe essere stata l'invasione della corsia opposta da parte di uno dei due mezzi. L'Audi su cui viaggiavano i due pensionati, residenti a Vittorio Veneto ma originari di Pieve di Cadore, è finita fuori strada in un fossato: la donna è morta sul colpo mentre il marito è deceduto durante il trasportato in ambulanza.

I coniugi tornavano a casa dopo una gara di golf, sport di cui il 72enne era un grande appassionato. Il sostituto procuratore Giulio Caprarola vuole ora determinare l'esatta dinamica del sinistro stabilendo quale dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta. Se si dovesse appurare che ad effettuare la manovra pericolosa è stata la Passat il guidatore potrebbe finire indagato per omicidio stradale.