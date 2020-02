Precipita sul Monte Grappa con il parapendio: interviene l'elisoccorso

Nuovo incidente con il parapendio sul Monte Grappa. Questa volta a pagarne le conseguenze è stato un 39enne austriaco precipitato al suolo a Borso del Grappa dopo essere decollato da pochi minuti.

Il pilota ha perso il controllo della vela schiantandosi al suolo in un impatto molto violento. E' stato sempre lui a lanciare l'allarme ai soccorsi, intervenuti sul posto con l'elisoccorso Leone 1. Il personale del Suem 118 ha prestato le prime cure al 39enne sul posto per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato una serie di contusioni nella caduta ma l'intervento provvidenziale dei soccorsi è riuscito a scongiurare il peggio.