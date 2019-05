Precipita con il parapendio e resta bloccato su un albero a otto metri di altezza

Attorno alle ore 13 di domenica 26 maggio il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato dalla Centrale operativa di Treviso, per il recupero di un pilota di parapendio rimasto bloccato tra i rami di una pianta a 8 metri dal suolo.

Il parapendio aveva perso il controllo della vela a circa 800 metri di quota in località Carlesso, in provincia di Vicenza. L'uomo, B.R., 56 anni, di Mogliano Veneto, che era illeso, è stato raggiunto dai soccorritori risaliti sulla pianta con tecniche di tree-climbing e, dopo essere stato assicurato, è stato calato a terra. Grazie all'intervento dei soccorritori il 56enne è potuto rientrare a casa in autonomia nel tardo pomeriggio.