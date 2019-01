Incidente sulle piste da sci: trauma spinale per un bimbo di 9 anni

Domenica di grande lavoro per gli uomini del Suem 118 chiamati a soccorrere numerose persone sulle piste da sci. Uno degli incidenti più gravi avvenuti nel weekend ha coinvolto purtroppo un bambino trevigiano di soli 8 anni, residente a Colle Umberto.

L'incidente è avvenuto alle ore 11.15 sulla pista Tublat, in Piancavallo, località letteralmente presa d'assalto durante il fine settimana appena trascorso. Il bimbo trevigiano di 8 anni stava sciando insieme al papà quando si è scontrato all'improvviso con un altro sciatore. L'impatto è stato molto violento ma per fortuna il piccolo era equipaggiato nel migliore dei modi con anche il casco allacciato in testa. Nella caduta però il bimbo ha riportato un serio trauma spinale. Medicato sul posto dalla guardia medica, a causa dei forti dolori alla schiena, è stato ricoverato in elisoccorso all'ospedale di Udine dov'è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, al momento sarebbero in leggero miglioramento.