Sciatore si frattura il femore sulle piste da sci, salvato dall'elisoccorso

TREVISO E' un vero e proprio bollettino di guerra la lista degli interventi compiuti domenica 28 gennaio dall'elisoccorso trevigiano Leone 1, operativo per tutta la mattinata sulle piste da sci bellunesi per soccorrere numerosi sciatori in difficoltà.

Dopo il caso del sessantaquattrenne chioggiotto colpito da un malore a Pecol di Zoldo, il Suem trevigiano ha soccorso anche un giovane sciatore polacco di soli sedici anni che si è fratturato un femore sulle piste da sci di Falcade. Il pronto intervento sul posto del personale medico ha evitato al ragazzo ulteriori complicazioni. W.M. sedicenne di origini polacche in vacanza con la famiglia è stato imbarellato e trasportato al Ca' Foncello di Treviso. Oltre alla frattura del femore ha riportato anche diversi traumi ed ematomi nella caduta ma le sue condizioni dovrebbero migliorare nel giro di qualche settimana. La sua è stata una delle tante disavventure capitate agli sciatori in un fine settimana che ha registrato davvero tanti incidenti sulle piste di tutto il Veneto. Proprio per questo il personale del Suem raccomanda la massima prudenza a chi va a divertirsi sulla neve in modo che episodi spiacevoli e pericolosi come questo si ripetano sempre più di rado.