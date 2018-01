Schianto tra due auto a Godega di Sant'Urbano, intervengono i vigili del fuoco

GODEGA DI SANT'URBANO Incidente stradale questa mattina, sabato 27 gennaio, tra due autovetture. Lo schianto verso le 8 in via Marco Polo a Godega di Sant'Urbano riporta due feriti. Nello schianto un mezzo si è ribaltato su un fianco terminando la sua corsa al centro dell'incrocio. Inoltre una delle due autovetture ha destato un po' di preoccuazione in quanto perdeva benzina. Il problema è stato subito risolto dagli uomini dei vigili del fuoco volontati di Gaiarine intervenuti sul posto.