Incidente fra 4 mezzi pesanti in A4, code fra Portogruaro e San Stino in direzione Venezia

SAN STINO DI LIVENZA Incidente giovedì mattina fra 3 mezzi pesanti sull’autostrada A4, nel tratto compreso fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Non risultano persone ferite, ma il traffico è bloccato, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito. È stata istituita l’uscita obbligatoria a Portogruaro e chiusa l’entrata in autostrada; attivato anche il by-pass che reindirizza il traffico in A28/A27. Verso mezzogiorno la coda è di circa 6 chilometri.

Autovie Venete raccomanda quindi di prestare attenzione. Code si sono formate anche in direzione opposta, verso Trieste, a causa dei "curiosi" che tendono a rallentare all’altezza dell’incidente. Le operazioni di rimozione dei tir sono terminate poco dopo le 12.30, dopodiché il traffico rimasto bloccato è stato fatto defluire quasi completamento. Alle 13 sono ancora in corso, invece, le operazioni di rimozione di una serie di veicoli rimasti in panne che non consentono la ripresa della circolazione. È ancora chiusa l’uscita di Portogruaro e la coda, sempre alle 13, ha raggiunto i 10 chilometri nel tratto Latisana - Portogruaro.

AGGIORNAMENTO Riaperto, alle 13,00 lo svincolo di Portogruaro - in A4 - chiuso dalle 11 e 30 di questa mattina in seguito a un incidente fra mezzi pesanti nel tratto Portogruaro – San Stino di Livenza in direzione Venezia. Conclusa anche la rimozione dei veicoli rimasti in panne sul tratto. Attualmente si registra ancora una coda a tratti (per lo più di mezzi pesanti) tra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro.