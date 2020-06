Schianto tra auto lungo la A27: un uomo rimane incastrato tra le lamiere

Un grave incidente stradale ha coinvolto, domenica verso le ore 16.40, diverse autovetture lungo la A27 tra Conegliano e Vittorio Veneto Sud, in direzione Belluno (a poca distanza dalla stazione di servizio Cervada Est). Nello schianto un uomo è rimasto incastrato tra le lamiere del suo mezzo ed è stato dunque necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Conegliano per estrarla e affidarla così alle cure dei sanitari del Suem 118. Sul posto sono poi giunti l'elisoccorso del Suem e la polizia autostradale per tutti i rilievi di rito. In ogni caso, anche a causa dei molteplici lavori stradali in tutta l'arteria autostradale, durante i soccorsi si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. Fortunatamente fuori pericolo, invece, le altre persone coinvolte nel sinistro.

