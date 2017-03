Incidente nella notte in A27: auto esce di strada, in rianimazione il conducente

TREVISO Un automobilista mestrino di 43 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Mestre, nel reparto di rianimazione, a causa di un politrauma riportato nell'incidente che si è verificato verso le 23.30 di sabato sull'autostrada A27, in corrispondenza del chilometro 1.

Sul posto si sono portate le pattuglie della polizia stradale Treviso Nord, dal momento che l'incidente è avvenuto nel territorio di Mogliano Veneto, e il personale del Suem118. Il ferito all'inizio appariva cosciente ed era uscito autonomamente dall'abitacolo, in attesa dei soccorritori, che l'hanno trovato seduto sull'asfalto dietro il veicolo, completamente distrutto dopo l'impatto contro la barriera. Pochi minuti dopo l'inizio dei rilievi la situazione però è degenerata. Il 43enne ha perso conoscenza ed è stato necessario intubarlo. Una volta giunto all'ospedale dell'Angelo di Mestre, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Ancora al vaglio le cause che hanno portato allo schianto: è possibile che l'automobilista sia stato sorpreso da un improvviso colpo di sonno. Oppure che abbia accusato un malore che non gli ha permesso di tenere il veicolo in carreggiata.