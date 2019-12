Paura lungo la A27: auto esce di strada e termina la corsa in un campo

Tanta paura ma fortunatamente niente di grave, almeno a livello fisico, per la persona che domenica verso le ore 16 era a bordo dell'utilitaria che è improvvisamente finita fuori strada lungo la A27. L'auto era difatti in corsa lungo la direttrice Belluno Venezia, tra i caselli di Treviso Nord e Treviso Sud, quando nei pressi di Carbonera è uscita dalla carreggiata terminando la corsa in un campo della Veneta Legnami srl. Sul posto sono quindi giunti in poco tempo i vigili del fuoco, il Suem 118 e la polizia autostradale per tutti i rilievi di rito.