Doppio incidente tra camion: traffico in tilt sulla A4

LATISANA Giornata di traffico molto molto intenso sulla A4 Trieste Venezia, oggi 8 marzo, con accumulo di mezzi pesanti in alcuni tratti autostradali. Circolazione congestionata quindi, anche a causa di un incidente fra 5 mezzi pesanti accaduto intorno alle 7,30 del mattino fra Latisana e Portogruaro, direzione Venezia dove erano presenti banchi di nebbia che, con la rifrazione del sole, rendevano problematica la visibilità. L’incidente ha richiesto la chiusura dell’autostrada in quel tratto. Anche lo svincolo in entrata a Latisana, direzione Venezia è stato chiuso. Per far defluire il traffico è stata istituita l’uscita obbligatoria a Latisana. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118 e i soccorsi meccanici. Il tratto e lo svincolo sono stati riaperti due ore dopo, alle 10,00. Anche in direzione opposta, fra Portogruaro e Latisana, c’è stato un tamponamento fra tre mezzi pesanti alle 9,30 (risolto rapidamente e senza conseguenze per le persone) causato dai rallentamenti per curiosi. Attualmente (ore 11,00) la coda sta defluendo e si è attestata su un chilometro circa fra San Giorgio di Nogaro e Latisana, direzione Venezia. Le macchine possono scorrere lungo la corsia di sorpasso.