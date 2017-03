Doppio tamponamento in autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro

PORTOGRUARO Duplice tamponamento, nella prima mattinata di oggi 22 marzo, in autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Il primo è avvenuto alle 5.15, quando un mezzo pesante ha urtato un altro tir che stava uscendo dall’area di servizio di Fratta. L’incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone, ha causato uno sversamento di carburante sull’asfalto, richiedendo così la bonifica della pavimentazione. Le operazioni di bonifica (terminate intorno alle 8.30) hanno creato dei rallentamenti. In questa fase, si è verificato il secondo incidente, quando un pullman, che viaggiava senza passeggeri in A4 in direzione Venezia, ha tamponato un mezzo pesante. Il sinistro, nel quale è rimasto leggermente ferito l’autista della corriera, ha causato code da Latisana a Fratta (sul versante opposto dell’autostrada, in direzione Trieste, si sono verificati alcuni rallentamenti per curiosi). Attualmente – ore 9 - si registrano code a tratti di circa 5 chilometri. Nelle foto, il pullman coinvolto nel tamponamento.