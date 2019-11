Sbanda e finisce contro un furgone, traffico in tilt nell'agordino

Incidente nella prima mattinata di oggi nel bellunese, lungo la strada statale 203. Una Ford Max condotta da un 61enne agordino che procedeva in direzione di Sedico, forse a causa del maltempo, è uscita di strada sbattendo contro una parete di roccia sul lato opposto della carreggiata. Nella carambola il mezzo è rimbalzato travolgendo un furgone Ford Jumper guidato da un cittadino albanese di 32 anni, residente a Sernaglia della Battaglia. Il balcanico è rimasto miracolosamente illeso mentre il 61enne è stato affidato al Suem e trasportato in ospedale a Belluno. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Feltre.