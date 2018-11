Albero cade su auto in corsa: chiusa la statale del Grappa

Rimane chiusa in entrambe le direzioni (nel tratto dal chilometro 39,300 al 41,600) la strada statale 50 “Del Grappa e del Passo Rolle", nel territorio comunale di Feltre in provincia di Belluno.

Nella tarda serata di lunedì 29 ottobre, un albero si era abbattuto su un'autovettura causando il decesso della persona alla guida. Da quel momento in avanti però la strada non è più stata riaperta al traffico. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto è presente il personale Anas e dei carabinieri per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza.