Perde il controllo dell'auto e si schianta fuori strada: ferita un'intera famiglia

E' di quattro feriti, due uomini e due donne, il bilancio di un incidente avvenuto domenica verso le ore 14 lungo la Statale Alemagna in Fadalto, a Vittorio Veneto. A rimanere ferita è stata un'intera famiglia marocchina. A causare l'incidente l'improvvisa perdita del controllo del mezzo, una Peugeot 308, nei pressi di una curva. Ingenti i danni all'autovettura che ha finito la propria corsa contro un muretto in cemento a bordo strada. Fortunatamente non troppo gravi, invece, le lesioni riportate da chi si trovava nell'auto, anche se per precauzione è stato fatto arrivare sul posto l'elisoccorso da Treviso e un'ambulanza, oltre ai carabinieri per i rilievi di rito. Tutte le quattro vittime del sinistro si trovano ora ricoverate all'ospedale di Vittorio Veneto.