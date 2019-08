Incidente lungo la Alemagna in Fadalto: centauro 16enne grave all'ospedale

E' di un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto venerdì pomeriggio, verso le 17, lungo la Alemagna in Fadalto. Ad avere la peggio è stato un centauro di 16 anni di Conegliano, ora ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa delle serie lesioni riportate nell'impatto con l'asfalto. Secondo una prima ricostruzione operata dalla polizia stradale, il giovane si trovava in sella alla sua motocicletta quando un'auto avrebbe invaso la sua corsia di marcia per poi farlo cadere rovinosamente a terra. L'incidente, avvenuto all’altezza del bivio per la frazione di Cornolade (BL), avrebbe inoltre coinvolto anche un altro veicolo. Immediato comunque l'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco ma, viste le condizioni in cui versava il giovane, lo stesso è stato poi trasportato al nosocomio trevigiano con l'elisoccorso.