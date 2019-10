Auto fuori strada nel bellunese, feriti due 30enni della Castellana

Spettacolare incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel pomeriggio di oggi, sabato, tra Alleghe e Cencenighe. Un automobilista di 30 anni, G.L.S., di Castelfranco Veneto, e N.P. di Vedelago, anche lui 30enne, sono usciti di strada mentre viaggiavano a bordo di una Peugeot 308. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gosaldo e i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati dal Suem 118 in ospedale ad Agordo per accertamenti. Le loro condizioni non sono preoccupanti.