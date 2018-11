Auto fuori strada, un ferito trasportato al pronto soccorso

Incidente stradale in serata in via degli Alpini ad Altivole. Una Fiat 500 è uscita di strada, tra gli alberi, andando semidistrutta. L'uomo alla guida, incastrato tra le lamiere, è stato liberato dai vigili del fuoco di Castelfranco e consegnato alle cure del Suem 118. Il ferito, non grave, è stato trasportato presso il pronto soccorso di Montebelluna. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.