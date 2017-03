Esce di strada con l'auto e si schianta contro un palo, grave 20enne

ALTIVOLE Un 20enne, S.D., di Altivole, si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Castelfranco in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte, tra domenica e lunedì, a San Vito di Altivole, in via Brioni. Il giovane ha perso improvvisamente il controllo della sua auto, una Fiat Panda, che è finita fuori strada contro una spalletta in cemento di un ponticello dopo aver travolto anche un palo della luce. Sul posto intervenuti i medici del Suem118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Vittorio Veneto. Il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente era rettilineo e la vettura procedeva in direzione di San Vito. Tra le cause possibile un improvviso malore del conducente e le condizioni dell'asfalto, reso viscido dalla pioggia.