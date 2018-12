Esce di strada con l'auto e finisce contro un impianto del gas metano

Poteva avere conseguenze ben più gravi un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte, nella notte tra giovedì e venerdì, a San Vito di Altivole, lungo la Castellana. Un 33enne di Pederobba, D.A., ha perso il controllo della sua auto che è uscita di strada finendo contro una colonna per il pompaggio del gas. Non si sono fortunatamente registrate perdite di combustibile e l'automobilista se l'è cavata con una ferita alla mano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e gli infermieri del Suem 118 che hanno prestato le cure del caso al 33enne. Non chiare le cause dell'incidente, dovute probabilmente alla scarsa visibilità e all'asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia.