Scontri tra due auto, un ferito portato al nosocomio di Portogruaro

ANNONE VENETO Grave incidente nella serata di venerdì ad Annone Veneto. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, due utilitarie. Uno degli automobilisti è stato estratto dalle lamiere e trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Portogruaro. Sul posto sono intervenutu, oltre al Suem118, il distaccamento dei vigili del fuoco di Motta di Livenza.