Il padrone viene investito, il cane lo veglia durante i soccorsi

Erano passate da poco le 7.30 di lunedì mattina quando, in centro a Pieve del Grappa, un 80enne e il suo cane sono stati investiti da uno scooter mentre stavano attraversando la strada.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato M.D, classe '39, che si trovava in mezzo alla carreggiata con una scala a pioli e il cane al guinzaglio quando uno scooter guidato da un giovane della zona non è riuscito a frenare in tempo andando a investire sia l'anziano che il cane. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Nell'impatto il ragazzo ha riportato solo qualche lieve ferita mentre, per soccorrere l'80enne, è stato necessario l'intervento del Suem di Crespano del Grappa. Il cagnolino che era insieme all'anziano ha riportato una ferita lacero contusa e la sospetta frattura di una zampa ma, nonostante il dolore delle ferite, ha voluto stare sempre vicino al suo padrone, nonostante i soccorritori cercassero di allontanarlo lui ha provato addirittura a seguirlo in ambulanza pur di poter restare al suo fianco. Quando l'80enne è stato trasportato al pronto soccorso di Castelfranco Veneto, il meticcio è stato accompagnato dal veterinario dalle figlie del pensionato. Per lui un grande spavento, ma potrà tornare presto dal suo padrone le cui condizioni, al momento, restano gravi ma in fase di miglioramento.