Schianto contro un camion: morto un 18enne, 19enne in rianimazione

ANZU' Un 18enne di Col San Martino (Farra di Soligo), Sebastiano Bortolin, è morto e un 19enne di Valdobbiadene, D.C., è gravissimo all'ospedale di Feltre. Questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 17.30 circa di venerdì in località Anzu' lungo la Feltrina. I due giovani si trovano a bordo di un'auto, una Citroen C3 celeste, che si è scontrata frontalmente contro un camion in località Chiesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno e i medici del Suem118. Per la vittima non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente del mezzo pesante che è finito in una scarpata nel tentativo di evitare lo schianto.