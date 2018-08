Finisce fuori strada con la scooter, 31enne in prognosi riservata

ARCADE Un 31enne di Volpago, D.G., è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un incidente avvenuto sabato sera, poco dopo le 23, ad Arcade in via Gravoni. L'uomo ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava per fare ritorno a casa e si è schiantato fuori strada. Le sue condizioni si sono aggravate dopo il ricovero al Ca' Foncello di Treviso, forse a causa di una grave emorragia interna.