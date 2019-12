Incidenti stradali Chiarano / Via Carbonere Nuove

Auto finisce fuori strada: bimba di 5 anni ricoverata in elisoccorso

L'incidente alle 15.35 in Via Carbonere Nuove a Chiarano. Nell'auto finita fuori strada l'unica passeggera ferita è stata una bimba di Vittorio Veneto ricoverata in gravi condizioni