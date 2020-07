Due auto si scontrano e finiscono contro un cancello: 4 persone ferite

Erano le 10.48 di sabato mattina, 11 luglio, quando lungo la strada regionale "Postumia", nel Comune di Motta di Livenza, due auto si sono scontrate tra loro finendo contro il cancello di una casa a lato della carreggiata.

Violentissimo l'impatto che ha coinvolto ben quattro persone rimaste ferite nello scontro. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenute ben tre ambulanze e l'elisoccorso del Suem 118. I feriti, le cui generalità non sono ancora state rese note, sono stati trasportati: uno in ospedale a Portogruaro, uno al Ca' Foncello di Treviso e due in ospedale a Oderzo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Motta di Livenza e le forze dell'ordine per i rilievi sulla dinamica dell'accaduto. All'arrivo dei soccorritori, tre dei quattro feriti erano già scesi in autonomia dalle due automobili mentre il quarto ferito è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo fino a quando i pompieri non l'hanno liberato. Il traffico lungo la Postumia ha subito importanti rallentamenti in mattinata.