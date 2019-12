Auto contro bici: scontro improvviso, ciclista ricoverato in condizioni gravissime

Grave incidente nel pomeriggio di martedì 10 dicembre a Monastier. Coinvolte un'auto e una bici che, per ragioni ancora in corso di accertamento, si sono scontrate tra loro. Ad avere la peggio nell'impatto è stato L.F, ciclista di 57 anni residente nella zona.

Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. L'incidente è avvenuto alle 17.20 in via Losson, una strada di campagna piuttosto stretta. L'impatto contro l'auto è stato molto violento per il ciclista in sella alla sua bici. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 insieme alle forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi del caso. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al Ca' Foncello dove, al momento, si trova ancora ricoverato in condizioni gravissime per le ferite riportate nella caduta.