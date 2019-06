Auto contro camion: Alessandra muore sei giorni dopo l'incidente

Le cure si sono rivelate inutili: Alessandra De Lorenzi è morta nella notte di martedì 18 giugno dopo sei giorni di agonia a seguito dello schianto contro un camion che l'aveva vista coinvolta in località Salettuol a Maserada sul Piave.

Le condizioni di salute della 55enne erano da subito apparse molto gravi ma i familiari hanno sperato fino all'ultimo che Alessandra riuscisse a salvarsi. La famiglia De Lorenzi è molto conosciuta a Maserada, dove ancora vivono i parenti delle 55enne e dove, giovedì scorso, si è verificato il terribile schianto in cui Alessandra ha perso la vita. Con il marito Maurizio Fontebasso si era trasferita a Spresiano. La coppia ha un figlio, Giovanni. Grande appassionata di sport, era tesserata con l'Atletica Villorba mentre il marito aveva militato in passato nel direttivo dell'Atletica Spresiano. Una passione che li aveva uniti fin da subito. Commovente il messaggio scritto dal figlio Giovanni sul suo profilo Facebook: «Ciao mamma, gli angeli ti hanno portato via troppo presto. Sei stata una donna, una moglie, una mamma e una nonna fantastica. Ci mancherai tantissimo mamma sarai per sempre nei nostri cuori. Ti vogliamo un mondo bene. Ciao mamma, un bacio». La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni