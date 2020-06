Auto travolge un gruppo di ciclisti sul Montello: in due finiscono all'ospedale

Domenica totalmente da dimenticare per due cicloamatori che, verso le 12.40, sono stati improvvisamente colpiti frontalmente da un'auto in corsa mentre si trovavano in sella alla loro bici lungo la Panoramica del Montello. Sono ancora poco chiare le dinamiche di quanto successo, ma l'incidente è avvenuto in località Colesel de Zorzi a Nervesa della Battaglia. Entrambi i ciclisti coinvolti nel sinistro hanno riportato diversi politraumi, soprattutto un 68enne, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita e per questo, nonostante sul posto sia stato fatto atterrare per sicurezza anche l'elisoccorso, i due sono stati poi accompagnati in ambulanza all'ospedale di Montebelluna per tutte le visite del caso.

