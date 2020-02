Auto sbanda e si schianta contro un furgone: feriti due trevigiani

Violento schianto frontale in provincia di Belluno nella giornata di sabato 22 febbraio. Un'Alfa Mito guidata dal 22ene P.P. di Treviso con a bordo E.B, 21enne di Conegliano è finita contro un furgone Ford Transit nella frazione di Varda, Comune di Livinallongo del Col di Lana.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l'auto con a bordo i due giovani trevigiani abbia sbandato all'improvviso, invadendo la corsia di marcia opposta e trovandosi davanti al furgone guidato, guarda caso, da un altro trevigiano: il 41enne C.B. residente a Conegliano. L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento. L'uomo alla guida del furgone non è riuscito a fare nulla per evitare l'impatto. Gli unici feriti sono stati i due ragazzi a bordo dell'auto. Nessuno di loro è in gravi condizioni ma le operazioni per spostare i mezzi dalla strada regionale 48, teatro dell'incidente, hanno impiegato diverse ore.