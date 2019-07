Schianto tra auto e moto: due ventenni finiscono in ospedale

La catena di incidenti stradali avvenuti nel fine settimana è arrivata fino a Belluno dove, domenica pomeriggio, uno schianto tra auto e moto ha fatto finire al pronto soccorso due ventenni, di cui uno residente in provincia di Treviso.

Erano da poco passate le 15.10 quando i due mezzi si sono scontrati all'altezza del McDonald’s di via Tiziano Vecellio. Ad avere la peggio nell'impatto sono stati: K.M. 22enne originario di Maserada sul Piave alla guida della moto e C.T ragazza di 20 anni residente a Jesolo che stava viaggiando insieme al centauro trevigiano a bordo di un'Aprilia Dorsoduro 900. Entrambi i giovani sono ricorsi alle cure del pronto soccorso ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Nella caduta, secondo i medici, i due avrebbero riportato solo qualche lieve ferita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Belluno per fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto.