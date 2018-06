Scontro tra auto e moto nel bellunese: feriti due giovani trevigiani

SAN FIOR Sembrerebbe esserci una precedenza non rispettata alla base di un grave incidente stradale che ha coinvolto due ragazzi trevigiani nella giornata di domenica 17 giugno.

Lo scontro è avvenuto in viale Dolomiti, a pochi metri di distanza dalla farmacia di Sedico, in provincia di Belluno. A provocare l'impatto sarebbe stata una Ford Fiesta guidata da V.D, trentasettenne bellunese che, non avendo rispettando la precedenza, ha travolto con la sua auto la moto su cui si trovavano i due trevigiani. Il ventiquattrenne S.D e la ventiduenne B.S, entrambi residenti a San Fior, hanno riportato gravi traumi e numerose ferite nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 che hanno provveduto a trasportare d'urgenza i due ragazzi all'ospedale di Bellluno. Le loro condizioni sarebbero gravi, ma nessuno dei due dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine per effettuare tutti i rilievi del caso.