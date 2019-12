Perde il controllo dell'auto e finisce contro un platano: traffico in tilt

Traffico a rilento nel pomeriggio di Natale per i viaggiatori in transito nel Comune di Susegana. Poco prima delle ore 17 infatti, una Citroën C3 bianca è finita contro uno dei platani che costeggiano Via Mercatelli, la strada che collega tra loro le frazioni di Ponte della Priula e Colfosco.

La vettura, dopo l'impatto, è rimasta bloccata in mezzo alla carreggiata creando non pochi disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Suem 118 e le forze dell'ordine per i rilievi sulla dinamica dell'accaduto. L'uomo alla guida della vettura è rimasto illeso mentre la donna seduta al suo fianco ha ricevuto assistenza dai pompieri per lo choc nell'impatto. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti per diversi minuti. Il traffico è tornato alla normalità solo in serata.