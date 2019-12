Auto contro trattore in tangenziale: traffico in tilt, una persona in ospedale

Erano da poco passate le 8 di stamattina, martedì 17 dicembre, quando un violento scontro tra una Fiat Punto e un trattore ha paralizzato il traffico lungo la Tangenziale di Treviso.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Treviso insieme al 118 per l'estrazione di un signore rimasto incastrato tra le lamiere della sua Fiat Punto scontratasi con il trattore nel tratto di cavalcavia che dalla tangenziale porta a Silea. Per riuscire ad estrarre il guidatore dalla vettura i pompieri hanno dovuto letteralmente smontare l'auto e liberare l'automobilista incastrato e ricoverato al Ca' Foncello in gravi condizioni. Forti rallentamenti al traffico proprio nell'ora di punta in cui molti automobilisti si stavano recando al lavoro. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono terminate verso le 10.30. Dopo un inizio di mattinata a dir poco problematico, la situazione è tornata lentamente alla normalità.