Auto perde il controllo e finisce fuori strada: divelto un palo della luce

MOTTA DI LIVENZA Domenica movimentata in via Magnadola dove un'automobile è finita fuori strada all'ora di pranzo, andando a schiantarsi contro un palo della luce a lato della carreggiata.

La persona alla guida del mezzo ha riportato solo qualche lieve contusione nell'impatto. Sul posto sono però intervenuti gli uomini del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. La persona coinvolta nello schianto non ha voluto essere portato in ospedale, mentre i pompieri sono stati impegnati a mettere in sicurezza l'area dell'incidente, recuperando l'auto finita fuori strada dopo aver divelto un palo della luce. L'intervento si è concluso nel primo pomeriggio. La viabilità lungo via Magnadola ha subito leggeri rallentamenti ma in poche ore la situazione è tornata subito alla normalità.