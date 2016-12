Auto sbanda e finisce nel fossato, traffico in tilt sul Terraglio

PREGANZIOL Ha perso il controllo dell'auto che è sbandata fuori strada finendo nel fossato. Solo lievi ferite per gli occupanti del mezzo, una coppia di anziani. L'incidente è avvenuto alle 17 circa, nel giorno di Natale, lungo il Terraglio a Frescada di Preganziol, all'altezza dell stabilimento "Goppion". Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Treviso che hanno provveduto a recuperare il mezzo. Il traffico nella zona, non intenso, è stato semi-interrotto per almeno un'ora.