Schianto frontale, auto e furgone nel fosso: una persona ferita

Erano da poco passate le 12.30 di oggi, lunedì 30 settembre, quando una Opel di color grigio metallizzato e un furgoncino bianco si sono scontrati tra loro in uno spaventoso incidente frontale.

Lo schianto è avvenuto in via Bolimbaghi, nel Comune di Resana. Una strada di campagna piuttosto stretta, nonostante sia a doppio senso di marcia. Ancora da chiarire le cause che hanno portato all'impatto i due veicoli. Entrambi i mezzi sono finiti fuori strada. Ad avere la peggio il conducente del furgone finito nelle acque di un fosso a lato della carreggiata. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo. Provvidenziale l'intervento sul posto degli uomini dei vigili del fuoco di Castelfranco che hanno provveduto ad estrarre l'uomo dal veicolo affidandolo alle cure dell'ambulanza intervenuta sul posto. In un primo momento era stato allertato sul posto anche l'elisoccorso del Ca' Foncello, rientrato alla base poco dopo. Le condizioni del ferito sarebbero gravi, ma stabili. Per i rilievi sulla dinamica dell'accaduto è intervenuta la polizia stradale.